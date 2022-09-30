Пьяный мужчина угодил под колёса автомобиля

0

ДТП произошло 29 сентября на трассе Кицканы-Тирасполь. На неосвещённом участке дороги “Тойота” сбила мужчину, который стоял на проезжей части с велосипедом и сумкой с орехами.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, за рулём авто находился 65-летний водитель. По его словам, свет фар встречного автомобиля его ослепил, поэтому он не заметил пешехода.

Пострадавший – 52-летний житель села Кицканы – был пьян. С закрытой черепно-мозговой травмой на “скорой” его доставили в больницу.

По факту ДТП ведётся разбирательство. Установлено, что водитель, совершивший наезд на пешехода, был трезв.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.