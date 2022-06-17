Пьяный мужчина ударил знакомого ножом в шею

Пьяный мужчина ударил знакомого ножом в шею

Врач сообщил участковому инспектору милиции села Малаешты о мужчине с колото-резаной раной шеи.

Участковый выяснил: 54-летний мужчина и его сожительница выпивали у односельчанина. Гость приревновал свою пассию к хозяину дома. Хозяин стал высказывать в адрес приятеля угрозы убийством и ударил его ножом в шею, пишет mvdpmr.org.

В больнице потерпевшему оказали медицинскую помощь. Заявление на товарища писать не стал: ножевое ранение посчитал пустяком.

Правоохранителям предстоит разобраться в произошедшем.

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