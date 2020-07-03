Это всё ревность: мужчина пырнул ножом соперника и его приятеля

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Инцидент произошёл в одной из квартир Григориополя. 42-летний горожанин на почве ревности поссорился с соперником, схватил нож и дважды ударил 31-летнего мужчину в живот.

Приятель пострадавшего попытался разнять “дуэлянтов” и получил ножевое ранение в левый бок. Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемый сознался в содеянном и указал место, где спрятал нож. Орудие преступления было изъято и отправлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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