Это всё ревность: мужчина пырнул ножом соперника и его приятеля

Это всё ревность: мужчина пырнул ножом соперника и его приятеля

Инцидент произошёл в одной из квартир Григориополя. 42-летний горожанин на почве ревности поссорился с соперником, схватил нож и дважды ударил 31-летнего мужчину в живот. 

Приятель пострадавшего попытался разнять “дуэлянтов” и получил ножевое ранение в левый бок. Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемый сознался в содеянном и указал место, где спрятал нож. Орудие преступления было изъято и отправлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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