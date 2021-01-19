Пьяный мужчина ударил гостя ножом в спину: обидчику “светит” до 10 лет тюрьмы

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В инспекторат полиции Буюкан поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением.

В ходе расследования было установлено, что 42-летний уроженец Криулянского района снимает комнату в одной из столичных квартир. Накануне случившегося он был в гостях у знакомого, где употреблял спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин жилья нанёс гостю удар ножом в спину.

Потерпевший ушёл домой, а на следующее утро хозяйка съёмной квартиры заметила, что ему плохо, и вызвала “скорую”. Мужчину доставили в больницу.

Личность подозреваемого в совершении преступления была установлена. 59-летний мужчина признался в содеянном. По факту умышленного причинения серьёзного вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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