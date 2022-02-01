Отправился в магазин, но не доехал до него: пьяного водителя остановили на дороге (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне в селе Кристешть Ниспоренского района. Водителя Dacia за хаотичную езду остановили патрульные.

57-летний местный житель признался сотрудникам НИОБ, что выпил и хотел доехать до магазина. Результаты теста на алкоголь показали 1,26 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Согласно процедуре, водителя отстранили от управления, а автомобиль отправили на спецстоянку. Обстоятельства выясняются.

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