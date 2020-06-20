Пьяный мужчина разбил стекло парикмахерской: дебошира задержали

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В ночь на 19 июня в дежурную часть в Рыбнице поступил звонок: кто-то разбил стекло в парикмахерской в центре города. Недалеко от места преступления оперативники задержали подозреваемого.

Как выяснилось, ранее судимый 30-летний горожанин недавно освободился из мест лишения свободы и находится под административным надзором. Правоохранителям он пояснил, что в тот вечер выпил, а ночью решил прогуляться. Проходя мимо парикмахерской, из хулиганских побуждений запустил в окно камень и скрылся, пишет mvdpmr.org.

За умышленное повреждение чужого имущества мужчине грозит штраф или до 60 часов обязательных работ. Также решается вопрос о привлечении хулигана и к уголовной ответственности.

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