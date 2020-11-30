Пьяный мужчина разбил четыре машины в столице. Хулигана поймали

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Утро понедельника не задалось сразу у четверых водителей – они нашли свои машины разбитыми. Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Николая Тестемицану.

Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 35-летний мужчина, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, передаёт protv.md.

Подозреваемого сопроводили в полицейский участок. Обстоятельства инцидента выясняются.

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