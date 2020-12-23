Пьяный мужчина напал на прохожих с ножом

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Инцидент произошёл в селе Кицканы. Правоохранители задержали дебошира.

В ходе расследования выяснилось, что поздней ночью к компании молодых людей у питейного заведения подошёл незнакомый мужчина. Он выражался нецензурно, а потом и вовсе сломал руку 20-летнему парню и нанёс ему ножевые ранения в бедро и предплечье. Скорая увезла потерпевшего в больницу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители установили, что нападавший, 37-летний житель села, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был неоднократно судим. Состоит на спецучёте как у правоохранителей, так и у врача-психиатра.

Задержанного доставили в Центр вытрезвления граждан в Бендерах. Утром он заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Сказал, что накануне выпил. Решил, что нужна добавка, и поехал за спиртным на велосипеде. В сельском парке встретил двух неизвестных мужчин. Между ними завязался конфликт, переросший в драку.

По дороге домой у сельчанина сломался велосипед. Не помня себя от злости, мужчина схватил нож и отправился доказывать свою правоту. Под горячую руку попались случайные прохожие.

По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбудили уголовное дело.

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