Пьяный мужчина на угнанном автомобиле попал в ДТП

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46-летний житель села Малаешты сообщил: со двора его дома пропал ВАЗ-2102.

В ходе разбирательства выяснилось: у хозяина авто дома было застолье. В гостях была пара: 29-летний житель Тирасполя и его знакомая из Бендер. Когда отдых закончился, хозяин пошёл спать. Этим и воспользовался гость.

Жигули стояли во дворе, в замке зажигания был ключ. Мужчина с подругой сели в машину и уехали, пишет novostipmr.com.

По пути водитель не справился с управлением и врезался в столб. На место аварии прибыли автоинспекторы. Результат алкотестера показал, что тираспольчанин сел пьяным за руль.

На нарушителя составили протокол. Мужчине грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф.

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