Пьяный мужчина бросался под колёса машин, держа на руках младенца

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Инцидент произошёл в Бендерах. Сигнал в милицию поступил от очевидца. Он рассказал, что увидел посредине проезжей части мужчину с маленьким ребёнком на руках. Молодой отец пытался броситься под колёса проезжающих мимо машин.

Бендерчанина задержали. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной и административной ответственности и состоит на спецучёте как алкоголик.

И на этот раз мужчина был пьян. На руках он держал 9-месячного сына и выказывал намерение покончить с жизнью вместе с ребёнком, пишет “Новости Приднестровья”.

Задержанного поместили в Центр вытрезвления граждан, а малыша передали родственникам. За подобный поступок правонарушителя могут привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних будет решать вопрос о лишении его родительских прав.

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