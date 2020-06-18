Пьяный муж схватился за нож из ревности

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В милицию поступило сообщение о том, что у многоквартирного дома в Рыбнице находится мужчина с ножевым ранением. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Вызвавшая врачей 36-летняя женщина пояснила, что на её знакомого напал неизвестный. 41-летнего рыбничанина доставили в районную больницу с колотой раной в области шеи.

Личность подозреваемого установили в течение нескольких часов, пишет mvdpmr.org. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.

Стало известно, что компания приятелей распивала спиртное в доме подозреваемого. Изрядно выпивший хозяин отправился спать. Проснувшись спустя некоторое время, увидел, что жены дома нет. Женщина с гостьей и её знакомым сидела у подъезда на скамейке. В порыве ревности глава семьи схватил кухонный нож и ударил оппонента в шею.

По факту умышленного причинения вреда здоровью проводится проверка. Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.

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