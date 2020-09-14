Пьяный мотоциклист врезался в столб. Его пассажира госпитализировали

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30-летний мужчина сел за руль мотоцикла в нетрезвом состоянии, в результате чего не справился с управлением и врезался в столб. В ДТП пострадал пассажир, его доставили в больницу.

По данным полиции, инцидент произошёл вчера вечером в селе Рэдоая Сынжерейского района. Прибывшие на место ДТП правоохранители выяснили, что водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего в аварии 33-летнего пассажира доставили в больницу, передаёт protv.md.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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