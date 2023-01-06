Пьяный мотоциклист рассекал по улицам Глодян

Пьяный мотоциклист рассекал по улицам Глодян

Нетрезвого мужчину на мотоцикле задержали сегодня в селе Бутешть. 

Полицейские остановили 36-летнего мужчину, который находился за рулем мотоцикла. Во время беседы правоохранители почувствовали резкий запах алкоголя. Тест показал, что в выдыхаем им воздухе содержалось 1,62 мг/л алкоголя.

Мотоцикл отправили на штрафплощадку, а на имя водителя возбуждено уголовное дело за вождение транспортного средства в нетрезвом виде.

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