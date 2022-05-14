Пьяный мотоциклист без прав пытался сбежать от инспекторов

Пьяный мотоциклист без прав пытался сбежать от инспекторов

В селе Хрустовая автоинспекторы остановили мотоцикл «Днепр» с коляской.

Неожиданно водитель и двое пассажиров спрыгнули с мотоцикла и бросились наутёк. Водителя догнали. Он был с признаками опьянения, к тому же не смог предъявить водительского удостоверения.

В больнице сельчанин прошёл медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления спиртного. Как выяснилось, мужчина отдыхал в баре, выпил 300-400 граммов водки. Потом поехал с приятелями домой. Сбежал, потому что побоялся ответственности, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства было установлено: в прошлом году водитель уже привлекался за управление в нетрезвом виде без водительских прав, которых никогда не имел. Мужчине грозит уже уголовная ответственность.

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