Пьяный лихач задавил пешехода в Единцах

Пьяный лихач задавил пешехода в Единцах

62-летняя женщина погибла в результате наезда автомобиля. Авария произошла в воскресенье вечером в селе Онешть Единецкого района.

Как пишет unimedia.info, 43-летний водитель Opel находился в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил допустимую скорость и сбил женщину, которая двигалась по краю проезжей части. В результате полученных травм жертва скончалась на месте.

Тест выявил у водителя 1,30 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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