Пьяный лихач протаранил чужое авто, уходя от погони

Пьяный лихач протаранил чужое авто, уходя от погони

В Сынжерейском районе накануне вечером сотрудники НИОБ выявили водителя, который ехал со скоростью 113 км/ч.

Автовладелец проигнорировал требование остановить машину и, наоборот, ускорился. В процессе погони он врезался в припаркованный на обочине автомобиль Toyota.

Нарушителем оказался 60-летний житель Новоаненского района. Водитель прошёл тест, который показал 0,93 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Мужчину доставили в больницу. Ему грозит наказание за превышение скорости, несоблюдение указаний сотрудников полиции и провоцирование ДТП.

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