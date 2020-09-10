Пьяный лихач без прав едва не врезался в маршрутку с пассажирами в Сороках (ВИДЕО)

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Пьяный мужчина без водительского удостоверения едва не спровоцировал ДТП в Сороках. К счастью, его остановил другой водитель, заметивший его неадекватное вождение. Инцидент произошёл в четверг, 10 сентября.

По словам очевидца, нарушитель ехал на Mercedes со скоростью 150 км/ч и едва не врезался в микроавтобус рейса Сороки-Атаки. Водитель отказался проходить тест на алкоголь, передаёт echipa.md.

– Я ехал за ним и заметил, что он двигался хаотично. Было сложно, но я его остановил. Он был очень пьяным. Сказал, что работает в полиции, “поэтому ему можно”. Позвонил родственникам, чтобы те помогли ему. В машине было много бутылок с алкоголем, – рассказал свидетель.

Стоит отметить, что в машине были два пассажира – также в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль отправили на штрафплощадку, а нарушителя доставили в полицейский участок. Обстоятельства инцидента выясняются.

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