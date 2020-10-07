Пьяный конфликт закончился трагедией. Гость зарезал одного приятеля и ранил другого

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Инцидент произошёл накануне в Бендерах. Трое выпивших мужчин повздорили.

Один из гостей ножом стал наносить удары хозяину дома и другому гостю. Владелец квартиры от полученных ран скончался. Второй потерпевший с ранением ключицы успел вызвать милицию и скорую помощь.

Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего подозреваемого спустя несколько часов после совершения преступления. Выяснилось, что он состоит на спецучёте как алкоголик, пишет mvdpmr.org.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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