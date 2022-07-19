Пьяный конфликт обернулся трагедией: мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство

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Дубоссарский суд вынес обвинительный приговор в отношении 52-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении убийства.

Согласно материалам дела, на берегу Днестра был обнаружен труп 42-летнего жителя Дубоссар. За два часа до этого он отправился на пастбище, но домой так и не вернулся. Его вещи были обнаружены у дамбы, а тело со следами насилия нашли в реке.

Как выяснилось, убийство совершил мужчина, находившийся на тот момент в запое. Мотивом послужила внезапная ссора. В результате потасовки оба скатились с дамбы в реку, где обвиняемый вначале нанёс потерпевшему удар ножом в область шеи, а потом задушил. Оставив тело в воде, убийца как ни в чём не бывало вернулся домой, пишет novostipmr.com.

Свою вину преступник признал частично. За совершение умышленного убийства суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Там же он будет проходить принудительное лечение от алкоголизма.

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