Пьяный конфликт двух приятелей закончился убийством

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В одном из частных домов в Кицканах выпивали двое мужчин. В какой-то момент между ними возникла ссора. 25-летний гость схватил кухонный нож со стола и ударил товарища.

Удар пришёлся в область сердца. 54-летний хозяин жилища скончался на месте.

Скандал и крики услышал родственник, который спал в соседней комнате. Пока он вышел в кухню, гость успел скрыться. Мужчина вызвал милицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось установить и задержать буквально через несколько часов. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент задержания он гостил уже у других знакомых. О том, что его утренний оппонент скончался, не знал.

В настоящее время подозреваемый даёт признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, пишет mvdpmr.org.

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