Пьяный кишинёвец угрожал продавцу магазина пистолетом, требуя алкоголь

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Инцидент произошёл накануне вечером на улице Валя Кручий в секторе Ботаника.

По данным полиции, 37-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, зашёл в продуктовый магазин, где начал оскорблять 23-летнюю продавца и, угрожая пистолетом, потребовал алкоголь. Девушке удалось вызвать службу 112. Прибывшие на место оперативники задержали дебошира, передает deschide.md.

Мужчину доставили в инспекторат полиции сектора Ботаника. Выяснилось, что оружием он владел незаконно.

По данному факту возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.

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