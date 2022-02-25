Пьяный юноша поехал кататься на чужом авто и попал в аварию

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В дежурную часть Григориопольского РОВД поступило сообщение об угоне автомобиля Volkswagen. Владелец авто рассказал, как всё произошло.

Компания приятелей отдыхала в баре, выпивали. После отправились в гости к одному из участников застолья. В какой-то момент хозяин жилья, 19-летний парень, вышел на улицу и долго не возвращался.

Как оказалось, на чужой машине он отправился кататься по селу. На одной из улиц не справился с управлением и врезался в каменный забор. Водитель покинул место ДТП и на повреждённой машине вернулся домой, пишет mvdpmr.org.

За руль молодой человек сел в состоянии алкогольного опьянения. Удостоверения юноша никогда не получал. Парень привлечён к ответственности, разбирательство продолжается.

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