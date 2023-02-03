Пьяный инструктор учил будущего водителя вождению

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На блокпосту на выезде из Тирасполя автоинспекторы остановили “Мицубиси”. Машина была учебной. За рулём был ученик, рядом – инструктор по вождению. При проверке документов инспекторы обратили внимание на резкий запах алкоголя, исходивший от 55-летнего преподавателя.

Его доставили в наркологию. Тест подтвердил, что мужчина был пьян, пишет mvdpmr.org.

Теперь жителю села Ближний Хутор грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф.

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