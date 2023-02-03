Пьяный инструктор учил будущего водителя вождению

Пьяный инструктор учил будущего водителя вождению

На блокпосту на выезде из Тирасполя автоинспекторы остановили “Мицубиси”. Машина была учебной. За рулём был ученик, рядом – инструктор по вождению. При проверке документов инспекторы обратили внимание на резкий запах алкоголя, исходивший от 55-летнего преподавателя.

Его доставили в наркологию. Тест подтвердил, что мужчина был пьян, пишет mvdpmr.org.

Теперь жителю села Ближний Хутор грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md