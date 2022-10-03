Пьяный и без прав: в Унгенах поймали нарушителя (ВИДЕО)

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В минувшие выходные в селе Буздуганий де Жос Унгенского района полицейские задержали пьяного водителя Volkswagen.

Тест показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,37 мл/л алкоголя. Более того, у мужчины не было водительского удостоверения.

По данным пресс-службы полиции, 24-летний житель села был отстранён от вождения, а машину перевезли на штрафстоянку. Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок от 200 до 240 часов или до года тюремного заключения.

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