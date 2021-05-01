Пьяный и без прав: молодой человек за рулём Ford влетел в дерево

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ДТП произошло в селе Красногорка. Двигаясь по улице Ленина, водитель не справился с управлением. Ford выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в дерево.

Сидевший за рулём молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и тупую травму внутренних органов. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Григориополе, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства выяснилось, что водительского удостоверения у 21-летнего парня нет. К тому же установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка. Автомобиль помещён на штрафплощадку.

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