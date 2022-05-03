Пьяный и без прав: горе-водитель врезался в забор

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Авария произошла в селе Рашков. «‎Жигули» врезался в забор, а после – в столб.

За рулём был 25-летний водитель, он не пострадал. Мужчина был с признаками опьянения, водительского удостоверения при себе не имел. Инспекторам признался, что прав никогда не получал.

Как выяснилось, сельчанин отдыхал у друга, выпил литр вина. Позже взял машину и поехал в магазин, пишет mvdpmr.org.

Оказалось, что мужчина уже привлекался в прошлом году за «пьяное» вождение без прав. Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность.

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