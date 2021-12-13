Пьяный и бесправный водитель устроил ДТП в столице: пострадала женщина

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Авария случилась на Московском проспекте в столичном секторе Рышкановка.

По данным полиции, на одном из перекрёстков 20-летний водитель врезался в автомобиль, пассажирка которого в результате получила травмы и была госпитализирована. Тест показал превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе в четыре раза, передаёт publika.md.

По факту ДТП проводится расследование. Водителю грозит уголовное наказание за управление автотранспортом в нетрезвом виде.

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