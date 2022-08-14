Пьяный и бесправный водитель устроил ДТП в Дрокии: есть пострадавшие

Пьяный и бесправный водитель устроил ДТП в Дрокии: есть пострадавшие

Авария произошла накануне в селе София Дрокиевского района. 

По данным полиции, 36-летний мужчина без прав сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и перевернулась на крышу, передает publika.md.

Травмы получил водитель и 34-летняя пассажирка. Они были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются.

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