Пьяный юноша без прав сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

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Авария произошла накануне на улице Ленина в селе Гиска. По словам очевидцев, водитель “Мерседеса” на высокой скорости обогнал маршрутку. Дорога была мокрой, скользкой, машину вынесло на встречную полосу, а после на обочину. В этот момент там шёл мужчина.

Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Очевидцы вызвали скорую и правоохранителей. Врачи констатировали смерть 41-летнего жителя Гиски, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Спустя несколько часов органы правопорядка нашли виновника аварии. У 17-летнего парня нет водительских прав. К тому же юноша был с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования отказался.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии. Вероятно, молодому человеку не избежать уголовной ответственности.

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