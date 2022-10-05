Пьяный гость выломал дверь и избил хозяина квартиры

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В милицию обратился 45-летний житель Рыбницы. Он сообщил: его избил знакомый, который вломился к нему домой.

Со слов заявителя, поздним вечером у него собралась компания. В ней была женщина, которую он приютил с тремя детьми ещё года два назад. Проживая в его квартире, она завела себе друга – 36-летнего рыбничанина. В тот вечер в гостях был и он. К застолью пришла знакомая хозяина квартиры. Вчетвером выпивали. Гость, изрядно опьянев, отправился в соседнюю комнату спать.

На кухне вспыхнула ссора: захмелевший владелец жилья стал упрекать мать трёх детей за то, что её ухажёр приходит в его дом. От шума горожанин проснулся и решил защитить свою возлюбленную. Мужчины подрались: гостя выгнали на улицу. Обозлившись, он выломал дверь, зашёл в помещение и стал бить хозяина по лицу, пишет mvdpmr.org.

По факту произошедшего проводится проверка. Буйному гостю может грозить уголовная ответственность.

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