Пьяный гость угнал чужой автомобиль и поехал за спиртным

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44-летний тираспольчанин сообщил, что пока он гостил у своего друга, кто-то угнал его автомобиль.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, потерпевший со своим приятелем и ещё одним малознакомым мужчиной распивали спиртные напитки. Вскоре заявитель и хозяин дома легли спать. Проснувшись через пару часов, тираспольчанин увидел, что пропал его Volkswagen Sharan. Второй гость тоже куда-то исчез.

Угнанную машину обнаружили на одной из улиц. За рулём находился третий участник застолья. Подозреваемый был пьян, а водительского удостоверения никогда не получал.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

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