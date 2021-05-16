Пьяный гость угнал чужой автомобиль, чтобы поехать за спиртным

0

40-летний рыбничанин обнаружил, что пропал его автомобиль Volvo, который был припаркован в соседнем дворе. О происшествии мужчина сообщил в дежурную часть.

Как выяснилось, накануне в доме заявителя собиралась компания приятелей, вместе выпивали. Один из гостей без ведома хозяина взял автомобиль. В состоянии алкогольного опьянения 23-летний ранее судимый мужчина поехал в село к приятелю. Затем вместе направились за очередной порцией спиртного, но до магазина не доехали, так как закончилось топливо. Чужой автомобиль бросили у обочины, пишет mvdpmr.org.

Горе-угонщику грозит крупный штраф или до 5 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.