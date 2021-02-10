Пьяный гость избил хозяина дома. Пострадавший госпитализирован

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В больницу Григориопольского района поступил пациент со сломанным ребром. Как выяснилось, 50-летнего мужчину избил собутыльник.

В доме сельчанина собралась компания из четырёх человек. За столом между хозяином жилья и одним из гостей, ранее судимым, разгорелся конфликт. Ссора быстро переросла в драку.

Гость нанёс оппоненту несколько ударов по различным частям тела. Наутро мужчина обратился за медицинской помощью, пишет mvdpmr.org.

По факту причинения телесных повреждений ведётся разбирательство.

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