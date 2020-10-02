Пьяный, без прав и на чужом автомобиле. Сельчанин решил покататься на авто приятеля и попался

Пьяный, без прав и на чужом автомобиле. Сельчанин решил покататься на авто приятеля и попался

40-летний житель Григориопольского района просил привлечь к ответственности знакомого, который незаконно завладел его автомобилем Opel.

Правоохранители обнаружили горе-водителя на авто недалеко от места жительства заявителя. Как выяснилось, незадолго до инцидента заявитель распивал спиртные напитки вместе с 29-летним приятелем. Потом попросил его вымыть машину и отдал ключи. Знакомый, воспользовавшись случаем, решил покататься.

На правонарушителя составлено три административных протокола: за пьяное вождение, езду без водительского удостоверения и управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов.

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