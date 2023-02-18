Пьяный бендерчанин сел за руль и врезался в столб

Пьяный бендерчанин сел за руль и врезался в столб

Авария произошла в Бендерах. 26-летний мужчина за рулём «БМВ» не справился с управлением и врезался в столб.

В машине водитель был один. Он не пострадал, пишет mvdpmr.org.

Мужчину освидетельствовали. Результат тестирования – 1,055 мг/л – подтвердил: водитель сел за руль в пьяном виде.

Нарушителя привлекли к ответственности. Ему грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф.

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