Пьяный бендерчанин сел за руль и врезался в столб

0

Авария произошла в Бендерах. 26-летний мужчина за рулём «БМВ» не справился с управлением и врезался в столб.

В машине водитель был один. Он не пострадал, пишет mvdpmr.org.

Мужчину освидетельствовали. Результат тестирования – 1,055 мг/л – подтвердил: водитель сел за руль в пьяном виде.

Нарушителя привлекли к ответственности. Ему грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.