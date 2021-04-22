Пьяный автолюбитель катался на мопеде без прав

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Автоинспекторы заметили на одной из улиц Тирасполя мопед Honda. Транспортное средство “виляло” из стороны в сторону.

Как оказалось, 30-летний водитель находился в состоянии опьянения. Кроме того, тираспольчанин сел за руль без прав не впервые. Ранее он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение без документов.

Мопед мужчина купил некоторое время назад, но ничего, кроме техпаспорта на имя бывшего владельца, предъявить не смог.

Транспорт помещён на штрафстоянку. Нарушителю грозит уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.

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