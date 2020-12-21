Пьяные за рулём и лихачи: свыше 1100 водителей получили штрафы на выходных

0

В минувшие выходные правоохранители остановили на дорогах 1150 водителей. 555 из них превысили допустимый скоростной режим, а 19 сели за руль в нетрезвом виде.

По данным НИОБ, 157 водителей получили штрафы за несоблюдение указаний дорожных знаков и другие нарушения ПДД. За непристёгнутый ремень безопасности были оштрафованы 30 водителей.

За отчётный период правоохранители отреагировали на 135 обращений граждан, 14 из которых касались нарушений общественного порядка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.