Пьяные за рулём и лихачи: свыше 1100 водителей получили штрафы на выходных

Пьяные за рулём и лихачи: свыше 1100 водителей получили штрафы на выходных

В минувшие выходные правоохранители остановили на дорогах 1150 водителей. 555 из них превысили допустимый скоростной режим, а 19 сели за руль в нетрезвом виде.

По данным НИОБ, 157 водителей получили штрафы за несоблюдение указаний дорожных знаков и другие нарушения ПДД. За непристёгнутый ремень безопасности были оштрафованы 30 водителей.

За отчётный период правоохранители отреагировали на 135 обращений граждан, 14 из которых касались нарушений общественного порядка.

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