Пьяные за рулём: более десятка нарушителей выловили на дорогах за сутки

Пьяные за рулём: более десятка нарушителей выловили на дорогах за сутки

За последние сутки на дорогах страны полиция остановила 11 нетрезвых водителей.

Так, в Единцах инспекторы остановили 42-летнего автовладельца. Как оказалось, мужчина был лишён права управления транспортным средством. Тест показал 1,28 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Ещё одного пьяного 50-летнего водителя остановили в Унгенском районе. Результат тестирования выявил 1,25 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Все нарушители привлечены к ответственности.

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