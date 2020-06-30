Пьяные водители спровоцировали ДТП в Калараше: оба были без прав (ФОТО, ВИДЕО)

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Мужчины в состоянии алкогольного опьянения стали участниками аварии в Калараше. Оба водителя были без прав.

Инцидент произошёл поздним вечером 29 июня в селе Сипотень Каларашского района. Как уточнила пресс-секретарь Инспектората полиции Калараша Кристина Викол, 32-летний водитель “Нивы” остановился, чтобы уступить дорогу пешеходу на “зебре”. В это время сзади в него врезался автомобиль “Volkswagen”, которым управлял 40-летний житель Ниспорен.

В результате ДТП, пишет echipa.md, пострадал пассажир “Нивы”. Его доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи. Оба водителя прошли тестирование на алкоголь и, как оказалось, оба были пьяны. При этом ни у одного из них не было водительских прав.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения было возбуждено два уголовных дела. Обстоятельства инцидента выясняются.

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