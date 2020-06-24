Пьяные разборки закончились стрельбой: сельчанину грозит срок за угрозу убийством

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Заявление в милицию поступило от 27-летнего жителя села Малаешты Григориопольского района. Он попросил привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который избил его и угрожал убийством.

Как выяснилось, мужчина с ружьём встал на защиту своей односельчанки. Женщина заподозрила свою подругу, с которой в тот вечер вместе пила, в краже денег и мобильного телефона. Она взяла с собой двух мужчин и поехала в соседнее село разбираться.

Во дворе 54-летней сельчанки парни пригрозили женщине ножом. Услышав громкий шум и крики, на помощь поспешил 38-летний сосед, который тоже был в состоянии опьянения. Чтобы прогнать незваных гостей, мужчина дважды выстрелил в воздух из охотничьего ружья, а после стал избивать визитёров прикладом. Пострадавшим удалось скрыться на машине такси, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства инцидента выясняются. В отношении сельчанина с ружьём, ранее неоднократно судимого, возбуждено уголовное дело за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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