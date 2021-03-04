Пьяные разборки закончились в больнице: житель Хынчешт пырнул ножом односельчанина

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Житель Хынчешт ранил приятеля ножом в ходе ссоры. Пострадавшего доставили в больницу.

По данным полиции, инцидент произошёл накануне в селе Чоара. Двое мужчин распивали алкоголь у ворот частного дома. В какой-то момент между сельчанами вспыхнул спор, в результате которого 40-летний мужчина вынул нож и ударил им оппонента, пишет protv.md.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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