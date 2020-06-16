Пьяные разборки привели к трагедии: мужчине, смертельно ранившему приятеля, грозит пожизненное

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24-летний житель села Пухэчень Новоаненского района был задержан полицией по подозрению в совершении умышленного убийства.

Вечером 15 июня в инспекторат полиции Новых Анен поступила информация о том, что сельчанина ранили ножом, в результате чего тот скончался. В ходе расследования было установлено, что в тот день трое приятелей распивали алкогольные напитки на берегу Днестра. Между молодыми людьми возник конфликт, в результате которого один из них взял нож и ударил своего оппонента в живот.

Раненый мужчина отправился домой, взял два ножа и стал поджидать приятелей на улице. Своего обидчика он ранил в шею, в результате чего последний скончался на месте. Третий знакомый получил удар ножом в спину и был госпитализирован в районную больницу.

Подозреваемый полностью признал свою вину. За умышленное убийство ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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