Пьяного и бесправного водителя поймали в Яловенах

Пьяного и бесправного водителя поймали в Яловенах

В Яловенах полицейские остановили “ВАЗ”, за рулём которого находился 35-летний мужчина. Автомобиль “восьмёрками” ехал по улицам села Вэсиень. 

Правоохранители выяснили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии, в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,41 мг/л алкоголя. Более того, у него не было водительских прав.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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