Пьяного и бесправного мопедиста поймали в Чобручах

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В селе Чобручи правоохранители остановили мопед. За рулём был мужчина 1975 года рождения. Инспектор потребовал документы, но ни водительских прав, ни техпаспорта для проверки водитель не предъявил.

От мопедиста исходил запах алкоголя. Его отстранили от управления и доставили в наркологию города Тирасполь. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что водитель сел за руль в алкогольном опьянении.

В ходе разбирательства инспекторы выяснили: в декабре 2021 года мужчина привлекался к ответственности за “пьяную” езду. По решению суда тогда он заплатил штраф в размере 1840 приднестровских рублей и был лишён водительских прав на полтора года.

Теперь жителю села Чобручи грозит ответственность уголовная.

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