Пьяное застолье закончилось в больнице: сельчанин избил приятеля молотком

Пьяное застолье закончилось в больнице: сельчанин избил приятеля молотком

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении 52-летнего жителя села Ближний Хутор возбуждено уголовное дело. 

Двое мужчин распивали спиртное в гараже на территории дома одного из них. В какой-то момент между приятелями возникла ссора. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Агрессивный гость нанёс несколько ударов молотком по голове своему товарищу, пишет mvdpmr.org.

Пострадавший дошёл до своего дома, где его обнаружили родственники и отвезли в травмпункт. Медики диагностировали у 50-летнего мужчины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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