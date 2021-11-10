Пьяное застолье приятелей закончилось смертью одного из них

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Всё произошло в селе Севериновка Каменского района. Двое мужчин выпивали, вспыхнула ссора.

67-летний хозяин дома схватил топор и нанёс гостившему у него приятелю несколько ударов обухом по голове. От полученных травм 55-летний мужчина скончался, пишет mvdpmr.org.

Видя, что товарищ не подаёт признаков жизни, пенсионер через некоторое время вызвал милицию. Подозреваемый – ранее неоднократно судимый – был задержан.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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