“Пьяное” ДТП: “Жигули” влетели в дерево, из машины выпал ребёнок

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Инцидент произошёл в селе Гармацкое Дубоссарского района. Внимание сотрудников Управления ГАИ привлекли “Жигули”. На требование остановиться водитель не отреагировал, продолжил движение. Милиционеры приняли решение преследовать автомобиль.

На одной из улиц легковушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. От удара машина перевернулась на бок. Прибывшие на место ДТП инспекторы ГАИ увидели жуткую картину: “Жигули” искорёжены, на дороге лежит маленький мальчик, вокруг машины ходит испуганная девочка. Их родители – в перевёрнутом авто.

Инспекторы выяснили все обстоятельства ДТП. Водитель ВАЗа не остановился по двум причинам: во-первых, его права просрочены, во-вторых, мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт подтвердило медицинское освидетельствование. С явными признаками алкогольного опьянения была и его супруга.

По словам водителя, они всей семьёй были в гостях, возвращались домой. Женщину 26 лет с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами головы госпитализировали в травматологическое отделение Дубоссарской районной больницы. Малыша 2018 года рождения осмотрели врачи ЦРБ. Госпитализация мальчику не потребовалась. Его шестилетняя сестра не пострадала.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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