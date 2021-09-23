“Пьяное” ДТП: водитель протаранил машину с детьми в салоне

“Пьяное” ДТП: водитель протаранил машину с детьми в салоне

Авария произошла накануне на улице Константина Брынкуш в столице. 

По данным полиции, автомобилем Opel управлял 21-летний молодой человек, который, как выяснилось позже, находился в состоянии алкогольного опьянения. В машине Volkswagen находились 28-летний водитель, его жена и двое детей, передаёт unimedia.info. 

В результате аварии лёгкие травмы получила пассажирка Volkswagen. Ей оказали первую медицинскую помощь, но госпитализация не понадобилась. 

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md