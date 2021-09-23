“Пьяное” ДТП: водитель протаранил машину с детьми в салоне

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Авария произошла накануне на улице Константина Брынкуш в столице.

По данным полиции, автомобилем Opel управлял 21-летний молодой человек, который, как выяснилось позже, находился в состоянии алкогольного опьянения. В машине Volkswagen находились 28-летний водитель, его жена и двое детей, передаёт unimedia.info.

В результате аварии лёгкие травмы получила пассажирка Volkswagen. Ей оказали первую медицинскую помощь, но госпитализация не понадобилась.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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