“Пьяное” ДТП в Слободзее: машина врезалась в дерево, водитель в больнице

“Пьяное” ДТП в Слободзее: машина врезалась в дерево, водитель в больнице

Спасатели извлекли 28-летнего автовладельца из салона с помощью спецсредств. С закрытым переломом руки и сотрясением мозга его доставили в больницу. 

В момент аварии в машине находился пассажир, ему госпитализация не понадобилась. Машина восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, житель Тирасполя сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт подтвердил результат экспертизы.

Водителю грозит лишение прав до двух лет и крупный штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md