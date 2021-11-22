“Пьяное” ДТП в Слободзее: машина врезалась в дерево, водитель в больнице

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Спасатели извлекли 28-летнего автовладельца из салона с помощью спецсредств. С закрытым переломом руки и сотрясением мозга его доставили в больницу.

В момент аварии в машине находился пассажир, ему госпитализация не понадобилась. Машина восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, житель Тирасполя сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт подтвердил результат экспертизы.

Водителю грозит лишение прав до двух лет и крупный штраф.

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