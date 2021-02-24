“Пьяное” ДТП в Кицканах: пострадали трое пассажиров, водитель скрылся

0

Мужчина за рулём Volkswagen не справился с управлением и врезался в железное ограждение.

Удар был сильный. В машине находились трое пассажиров, их доставили в больницу. У молодых людей множественные раны лица, ушибы и ссадины, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как установили правоохранители, накануне молодые люди, все жители села Кицканы, употребляли спиртные напитки, отмечая праздник. Затем решили покататься. За рулём иномарки находился 23-летний парень. Как рассказали пассажиры, он был в сильном алкогольном опьянении.

Когда произошла авария, водитель предложил всем убежать с места ДТП. Пассажиры отказались и вызвали “скорую”. Виновник происшествия скрылся, его личность уже установлена.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.